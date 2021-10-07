Новый премьер-министр Японии Кисида провел телефонные переговоры с Путиным

Токио, 7 октября. Президент России Владимир Путин провел переговоры с новым премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Беседа прошла в телефонном режиме. Содержание переговоров пока не раскрывается. Кисида Фумио созвонился с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность японского премьера.

В этот же день, 7 октября, российский лидер поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Политики поздравили Владимира Путина с днем рождения и обсудили с ним двустороннее сотрудничество.

Кисида Фумио стал премьер-министром Японии 4 октября 2021 года. За несколько дней до этого он занял пост председателя Либерально-демократической партии страны.