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Итальянские ученые из Падуанского университета раскрыли значение пикантной надписи на гробнице Чаши Нестора
Общество
Итальянские ученые из Падуанского университета раскрыли значение пикантной надписи на гробнице Чаши Нестора
pixabay.com

Падуя, 7 октября. Чаша Нестора, являющаяся древнегреческим кремационным захоронением, содержала останки нескольких людей. Данное открытие решило загадку, которая мучила ученых долгое время.

Гробница Чаши Нестора представляет собой глиняный сосуд. Ранее считалось, что она является захоронением одного ребенка. Поэтому главной загадкой чаши была надпись, не соответствующая предназначению сосуда. На ней отражены три строки текста, которые могли являться намеком на поэзию Гомера.

«Я чаша Нестора, из которой приятно пить. Кто бы ни выпил эту чашу пустым, тот сразу же овладеет желанием Афродиты в прекрасной короне» — гласят эти строки.

Проведенный анализ праха показал, что в чаше находились останки троих взрослых людей и нескольких животных. Исследователи полностью исключили, что в захоронении мог находиться ребенок.

Анализ древней посуды, найденной при раскопках в районе Олимпа, показал наличие смешанных культур в греческом регионе. Удалось определить, каким образом это отразилось на быте людей того времени.

Интересная история связана с еще одной чашей, но китайского происхождения. На дворовой распродаже в США была куплена чаша, которая ушла на аукционе почти за три четверти миллиона долларов, передает «Ридус».

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надпись прах Чаша Нестора
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