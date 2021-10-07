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Отправленный в отставку спикер Рады сообщил о планах баллотироваться в президенты Украины

  /   Обновлено: 07 октября 2021 12:29
Политика
Отправленный в отставку спикер Рады сообщил о планах баллотироваться в президенты Украины
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 7 октября. Отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова убрала «предохранитель» на его пути к президентству. Об этом сам политик сообщил во время брифинга.

Народные депутаты Украины 7 октября проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. После этого политик заявил, что это решение, возможно, поспособствует реализации его президентских амбиций.

«Но раньше что говорили? Говорили, что с (поста. — Прим. ФАН) главы Верховной рады никто не становился президентом. Ну этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим», — сказал Разумков.

Процедуру отставки спикера инициировала партия «Слуга народа». Согласно полученным данным, новым председателем парламента может стать первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук, который также представляет интересы правящей партии «Слуга народа».

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украина верховная рада разумков
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