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На Алтае туристам объяснили правила поведения в регионе
Общество
На Алтае туристам объяснили правила поведения в регионе
pixabay.com  /  Анатолий Стафичук

Горно-Алтайск, 7 октября. В Республике Алтай выпустили памятку для туристов, которые решили посетить заповедные места региона. В буклете рассказывается не только о традициях и достопримечательностях, но и о нормах этикета и правилах поведения, сообщает «Алтайская правда».

Природа в культуре алтайцев неразрывно связана с понятием сакральности. Например, на перевалах, которые издревле считаются зонами покоя, нужно вести себя тихо и не мусорить. А на святых источниках, берегах рек и озер совершаются культовые обряды, поэтому запрещается их загрязнять.

Также в памятке рассказывается, что ленточка, привязанная к дереву, — это старинный обряд почитания духа-хранителя, а вовсе не способ загадать желание. И он проводится строго в соответствии с установленными правилами и многолетними традициями.

Особое внимание уделено в буклете жилищу народов Горного Алтая — аилу — и правилам поведения в нем. Нельзя, например, хлопать дверью, держаться за косяки, наступать на порог. Также не следует проходить между очагом и сидящим возле него человеком.

Памятки распространяются в туристско-информационных центрах Республики Алтай.

Ранее ФАН рассказывал о праздновании Международного дня туризма в Санкт-Петербурге. Его торжественно и с размахом отметили в Северной столице 27 сентября.  

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