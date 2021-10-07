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Украинские активисты устроили протест против концерта Ирины Круг в Днепре
Общество
Украинские активисты устроили протест против концерта Ирины Круг в Днепре
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Днепр, 7 октября. Концерт российской певицы Ирины Круг вызвал возмущение некоторых жителей Днепра (бывший Днепропетровск). Активисты провели акцию против выступления звезды шансона.

«В Днепре устроили «коридор позора» для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг», — сообщается на сайте «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Участники акции утверждают, что вдова Михаила Круга якобы не может давать концерты на Украине, поскольку она выступала в Крыму. Активисты обвинили зрителей в «финансировании врага и в измене Украине», так как поклонники певицы заплатили за билеты от 27 до 77 долларов (приблизительно от 2 тысяч до 5,5 тысячи рублей по текущему курсу или от 700 до 2 тысяч гривен).

Около 1,5 тысячи правоохранителей дежурили в Летнем театре, где Круг давала концерт. В ходе протестов никто не пострадал, ни одного из участников акции не задержали. Глава полиции Днепропетровской области Владимир Богонис отметил, что они обратились в СБУ, чтобы уточнить, есть ли у российской певицы право выступать на Украине.

«Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет», — подчеркнул Богонис.

Многие российские артисты лишились возможности посещать Украину из-за концертов в Крыму. Певица Анжелика Варум даже отказалась от выступлений на полуострове, чтобы не попасть в черный список.

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