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Свыше 280 депутатов Верховной рады поддержали отставку спикера Разумкова

  /   Обновлено: 07 октября 2021 12:06
Политика
Свыше 280 депутатов Верховной рады поддержали отставку спикера Разумкова
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 7 октября. Депутаты Верховной рады отправили в отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 законодателя при необходимых 226.

Процедуру отставки Дмитрия Разумкова инициировали депутаты от правящей партии «Слуга народа». Представители политического объединения объяснили это тем, что спикер перестал быть частью команды и проводил собственную политическую деятельность. Сам Разумков не согласен с этими утверждениями.

Как стало известно, следующим спикером Верховной рады может стать его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также представляет интересы «Слуги народа».

Ранее сообщалось, что политолог Александр Семченко прокомментировал отставку Разумкова. По его словам, это решение обусловлено личными мотивами, однако отставка спикера может усугубить конфликты в парламенте.

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украина верховная рада спикер разумков слуга народа
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