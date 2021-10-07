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Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» выйдет в конце 2021 года
Общество
Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» выйдет в конце 2021 года
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Москва, 7 октября. Вице-президент и генеральный директор Warner Media D2C Энди Форсселл поделился с поклонниками культового сериала «Секс в большом городе» радостной новостью. Поклонники смогут увидеть картину в этом году.

Энди Форсселл сообщил, что выход сериала запланирован на декабрь 2021 года. Когда именно зрители увидят первый эпизод, пока остается неясным, сообщил Hollywood Reporter.

Продолжение «Секса в большом городе», которое получило название And Just Like That, расскажет о жизни подруг, которые сталкиваются с жизненными трудностями в 50 лет. В картине зрители увидят своих любимых героинь Кэрри, Миранду и Шарлотту. Саманта не появится в шоу, поскольку актриса Ким Кэтролл отказалась участвовать в съемках, указал телеканал «360».

Продолжение «Секса в большом городе» будет состоять из десяти эпизодов. Каждая серия будет длиться около 30 минут. Сервис HBO Max уже показал отрывок из новой картины.

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