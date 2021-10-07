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Извержение вулкана в Испании угрожает банановым плантациям
Общество

Местные фермеры в панике. Урожай бананов на Канарских островах оказался под угрозой полного исчезновения из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Фрукты повреждены пеплом и уже непригодны для продажи. Ситуация оставляет желать лучшего, ведь выращивание бананов составляет почти половину экономического производства Ла-Пальмы.

Власти призвали людей очищать с растений ядовитый пепел, который губит плоды и делает их непригодными для продажи. Фермеры пытаются сохранить хоть что-то из своего урожая и вынуждены собирать бананы незрелыми, заваливая грузовики мешками.  Ежегодно урожай на Пальме составляет 140 миллионов килограммов в год.

«Нам очень грустно, ведь урожай канарских бананов в этом году будет полностью потерян. Мы не знаем, сможем ли мы сохранить плантации на следующий год», — поделился один из фермеров.

Помимо плантаций вулканическая лава поглощает все на своем пути: жилые дома, школы и детские сады. Стоимость уничтоженного имущества на данный момент составляет около 87 миллионов евро. Список разрушений по-прежнему растет.

«Очень много пепла. Понимаешь, что можешь потерять дом в любой момент. И не знаешь, как поведет себя вулкан», — говорят местные жители.

Потоки лавы не щадят никого, и сейчас они буквально ломают судьбы людей. Как заявляют местные фермеры, им остается только готовиться к худшему.

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испания бананы фермеры природа извержение вулкана кумбре-вьеха
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