Россияне приобрели в сентябре вдвое меньше кроссоверов

Москва, 7 октября. Пресс-релиз Ассоциации европейского бизнеса включил статистику по продажам кроссоверов на отечественном рынке в начале осени.

Наиболее популярным кроссовером среди российских автолюбителей по результатам сентября этого года оказался южнокорейский Hyundai Creta, подсчитали эксперты АЕБ.

Общее число проданных в первый месяц осени машин класса CUV достигло 3581 модели, что является меньшим по сравнению с прошлым годом показателем на 51%. Отмечается, что «серебро» по продажам в сентябре заполучил японский Toyota RAV4 (3416 реализованных ТС и -18% к 2020 году). На третьем месте в рейтинге оказался французский Renault Duster с результатом в 3063 проданных машины (-1% в сравнении с предыдущим годом).

Следующие модели в перечне — Volkswagen Tiguan (2318 единиц и -36%) и Kia Sportage с объемом реализации в 1860 автомобилей и падением также в 36%. Среди топовых автобрендов с положительными показателями значатся Kia Sorento, которых купили на 28% больше, чем в прошлом году (1843 машины) и Chery Tiggo 7, продемонстрировавший рост сделок в 5,1 раза, до 1611 моделей.

Возросшую популярность Chery Tiggo 7 можно объяснить общим повышением интереса водителей к китайским представителям автопрома на фоне мирового дефицита микрочипов, который сказывается на большинстве производителей. Автозаводы из КНР умудряются наращивать свой потенциал в текущих условиях.