Владимира Путина кормили экзотическими блюдами во время официальных визитов

Москва, 7 октября. Президенту России Владимиру Путину неоднократно доводилось бывать в других странах в ходе официальных визитов. Во время таких поездок российскому лидеру давали возможность оценить местные экзотические блюда.

Хотя глава государства неприхотлив в еде и предпочитает русскую кухню, при официальных визитах он с радостью пробует местную еду. Например, в Таиланде Путина кормили острым супом Том Ям Кунг, жареными креветками, пампушками с цыпленком, арахисом и травами, а также уткой в соусе карри, лобстерами и филе тропических рыб, пишет «СтарХит».

Во время второго президентского срока российский лидер отправился в ЮАР, где посетил ресторан «Два океана», расположенный на высоте 200 метров над уровнем моря. Там глава государства отведал морепродукты и страусятину с ближайшей фермы.

Когда Путин приехал в Нью-Дели, его угостили супом из арбуза, филе семги с соусом из петрушки и сыра, чечевицей, а также бараниной и курицей, приготовленными на гриле. На десерт президенту России подали в Индии фисташковое мороженое.

Глава государства регулярно пробует национальные блюда, объезжая российские регионы. Например, Путин отдельно похвалил карельские калитки, татарский чак-чак и осетинские пироги.

Президент России, которому 7 октября исполнилось 69 лет, признавался, что равнодушен к сладкому. Исключение среди десертов Путин делает только для мороженого.