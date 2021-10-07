Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 13:31
13:28
Армия
Баранец: гиперзвуковая триада России изменит расстановку сил в мире
13:26
Армия
Специальные учения войск ОДКБ «Эшелон» впервые пройдут в Таджикистане
13:25
Происшествия
Сотрудник полиции пойдет под суд за обман пьяного жителя Сочи
13:25
Происшествия
Двухлетний мальчик упал с 13-го этажа в Подмосковье
13:24
Общество
Штаммы «Лямбда» и «Мю» не выявлены в России
13:24
Общество
Крымчане развернули 70-метровый портрет Владимира Путина ко дню рождения президента
13:23
Происшествия
Дагестанцы возмутились поведением земляков, избивших пассажира метро в Москве
13:23
Происшествия
ФАН публикует фото танкера «Семен Дежнев» после ЧП на борту
13:23
Общество
Елена Драпеко о полете киноэкипажа в космос: По-хорошему завидую Пересильд и Шипенко
13:23
Общество
Песков сообщил, что Путин «не проставляется» в свой день рождения
Все новости

Владимира Путина кормили экзотическими блюдами во время официальных визитов
Общество
Владимира Путина кормили экзотическими блюдами во время официальных визитов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 7 октября. Президенту России Владимиру Путину неоднократно доводилось бывать в других странах в ходе официальных визитов. Во время таких поездок российскому лидеру давали возможность оценить местные экзотические блюда.

Хотя глава государства неприхотлив в еде и предпочитает русскую кухню, при официальных визитах он с радостью пробует местную еду. Например, в Таиланде Путина кормили острым супом Том Ям Кунг, жареными креветками, пампушками с цыпленком, арахисом и травами, а также уткой в соусе карри, лобстерами и филе тропических рыб, пишет «СтарХит».

Во время второго президентского срока российский лидер отправился в ЮАР, где посетил ресторан «Два океана», расположенный на высоте 200 метров над уровнем моря. Там глава государства отведал морепродукты и страусятину с ближайшей фермы.

Когда Путин приехал в Нью-Дели, его угостили супом из арбуза, филе семги с соусом из петрушки и сыра, чечевицей, а также бараниной и курицей, приготовленными на гриле. На десерт президенту России подали в Индии фисташковое мороженое.

Глава государства регулярно пробует национальные блюда, объезжая российские регионы. Например, Путин отдельно похвалил карельские калитки, татарский чак-чак и осетинские пироги.

Президент России, которому 7 октября исполнилось 69 лет, признавался, что равнодушен к сладкому. Исключение среди десертов Путин делает только для мороженого.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владимира Путина кормили экзотическими блюдами во время официальных визитов
путин президент экзотические блюда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru