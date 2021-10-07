Двухлетний мальчик упал с 13-го этажа в Подмосковье

Москва, 7 октября. Безжизненное тело двухлетнего мальчика было обнаружено возле многоэтажки в Подмосковье. Как стало известно ФАН, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из домов по улице Генерала Шлыкова в Краснознаменске. В дежурную часть 6 октября позвонила местная жительница и сообщила, что увидела неподвижное тело ребенка под окнами многоэтажки.

На место трагедии выдвинулась оперативно-следственная группа и медицинские работники. Врачи констатировали смерть мальчика, предположительно, от полученных травм при падении с высоты.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Малыш воспитывался в благополучной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он был очень шустрый для своего возраста».

В день трагедии за ребенком присматривала мать.

«Женщина подошла к ребенку, лежащему на кровати. Он не спал. Родительница прилегла рядом и задремала. Когда проснулась, то поняла, что находится одна, а окно комнаты распахнуто настежь. Она выглянула на улицу и увидело тело сына на асфальте. После этого она позвонила стражам порядка и медикам», — рассказал собеседник ФАН.

Труп ребенка направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она покажет точную причину смерти.

Как ранее сообщал ФАН, в Железногорске суд приговорил к длительному сроку заключения мать за убийство своего сына.