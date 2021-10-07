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«Мотор Сич» пытается оспорить в Верховном суде РФ запрет на использование товарного знака «Ми»

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:55
Армия
«Мотор Сич» пытается оспорить в Верховном суде РФ запрет на использование товарного знака «Ми»
politexpert.net  /  Елена Иванова

Москва, 7 октября. Украинское предприятие «Мотор Сич» добивается пересмотра судебного решения о взыскании 42 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака на вертолеты «Ми»/Mi.

В Верховный суд России поступила кассационная жалоба от компании «Мотор Сич». Представители предприятия просят передать дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Украинская сторона добивается пересмотра нескольких судебных актов нижестоящих инстанций.

Речь идет о разбирательстве между «Мотор Сич» и «Национальным центром вертолетостроения имени Миля и Камова». В 2019 году российское предприятие обратилось в суд с иском против «Мотор Сич» о нарушении права на товарный знак «Ми»/Mi. В частности украинская компания позиционировала услугу по модернизации вертолетов Ми-8Т как создание новой машины, используя в своей рекламе обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB.

«Мотор Сич» не признала иск, сославшись на принцип исчерпания права. Однако суд встал на сторону истца, постановив, что улучшение характеристик вертолета следует считать изготовлением нового типа воздушного судна. При этом с украинского предприятия взыскали 42 миллиона рублей за незаконное использование товарного знака, передает «Утро.ру».

Стоит отметить, что в 2014 году из-за политического кризиса на Украине предприятие «Мотор Сич» прекратило принимать заказы из России. Отказ от поставок в РФ силовых агрегатов для авиационной техники стал невосполнимой потерей для украинского промышленного сектора.

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украина россия мотор сич
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