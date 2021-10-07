Беременная жена Игоря Вдовина временно покинет телепрограмму «Утро России»

Москва, 7 октября. Ведущая Елена Николаева, которая ждет ребенка, на некоторое время исчезнет с телевидения. Она перестанет выходить в эфир программы «Утро России» из-за ковидных ограничений, введенных для женщин в положении.

Николаева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в платке. Она лаконично подписала снимок: «Аленка на удаленке». Пользователи с восторгом встретили кадр и поинтересовались, почему она перешла на другой формат работы.

По словам звезды телевидения, ее отправили на дистанционку из-за правил, введенных в виду пандемии коронавируса. Николаева указала, что в декрет она не уходит.

«У меня несколько работ. Но правило ВГТРК — беременных не допускают до работы очно», — ответила беременная ведущая одному из подписчиков.

По словам знаменитости, она вернется к работе сразу же после рождения малыша. Как оказалось, Николаева появится в эфире программы в экстремально короткие сроки после родов.

«Выйду через неделю после родов. Может и раньше. Вопрос только в дате родов, ожидаем в начале-середине декабря», — добавила жена бизнесмена Игоря Вдовина.

В начале осени стало известно о беременности Елены Николаевой. У нее появится на свет мальчик. Для ведущей это будет первый ребенок, а для бизнесмена — пятым.