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Генпрокуратура Белоруссии намерена ужесточить правила полетов для беспилотников
Происшествия
Генпрокуратура Белоруссии намерена ужесточить правила полетов для беспилотников
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 7 октября. Генеральная прокуратура Белоруссии внесла предложение об ужесточении правил полетов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причиной этому, по данным Telegram-канала Brief, стал поджог базы ОМОНа с помощью дрона в сентябре 2021 года.

По заявлению надзорного ведомства, также в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку произошло опасное сближение самолета с беспилотником, оператор которого не установлен.

Государственные органы и организации рассмотрят установление нормативных требований к сертификации и учету БПЛА и их операторов, определят порядок их оборота с учетом взлетной массы и применения, а также назначат ответственность за несоблюдение вводимых требований.

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белоруссия генпрокуратура беспилотники правила
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