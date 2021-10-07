Генпрокуратура Белоруссии намерена ужесточить правила полетов для беспилотников

Минск, 7 октября. Генеральная прокуратура Белоруссии внесла предложение об ужесточении правил полетов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причиной этому, по данным Telegram-канала Brief, стал поджог базы ОМОНа с помощью дрона в сентябре 2021 года.

По заявлению надзорного ведомства, также в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку произошло опасное сближение самолета с беспилотником, оператор которого не установлен.

Государственные органы и организации рассмотрят установление нормативных требований к сертификации и учету БПЛА и их операторов, определят порядок их оборота с учетом взлетной массы и применения, а также назначат ответственность за несоблюдение вводимых требований.