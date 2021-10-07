Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Анкара, 7 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с 69-летием, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Согласно полученной информации, во время переговоров стороны также затронули тему двустороннего сотрудничества Москвы и Анкары.

«Наш президент поздравил по телефону с днем рождения Владимира Путина, обсудив с ним российско-турецкие отношения и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что свой день рождения Владимир Путин проводит в привычном рабочем графике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Глава государства поблагодарил российского лидера за помощь в установлении мира на территории его страны.