«Самая красивая страна»: Русское географическое общество открыло выставку в Дамаске

В столицу Сирийской Арабской Республики (САР) приехала фотовыставка «Самая красивая страна», организованная Русским географическим обществом (РГО). Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке, расположенной в самом центре Дамаска.

В российскую делегацию, прибывшую на открытие, вошли спецпредставитель президента РФ по развитию отношений с САР, чрезвычайный и полномочный посол Александр Ефимов, заместитель исполнительного директора РГО и глава департамента регионального развития Сергей Корлыханов, а также член Совета Федерации Эдуард Исаков и другие чиновники.

Федеральное агентство новостей /

В числе видных сирийских деятелей на мероприятии побывала министр культуры Любана Мшаввах.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей посетил торжественное открытие выставки, где побеседовал с ее организаторами и гостями.

Экспозиция в Национальной библиотеке Дамаска состоит из 95 фотографий, сделанных в разных частях Российской Федерации.

Любана Мшаввах в эксклюзивном интервью подчеркнула важность события, способствующего развитию отношений между странами.

«Я желаю, чтобы эту выставку посетил каждый гражданин Сирии, так как она представляет собой окно в другой мир, в иную культуру и образ жизни», — сказала она.

Федеральное агентство новостей /

Помимо ознакомления с фотографиями гости выставки получили возможность увидеть документальный фильм о создании Русского географического общества, его основателях и становлении организации, внесшей свой вклад в развитие государства еще в царские времена.

«Я думаю, что все жители Сирии, ознакомившись с этими экспонатами, увидят современную Россию с ее великолепием и многообразием», — сказал депутат Совфеда РФ Эдуард Исаков.

При этом он высоко оценил усилия властей и граждан САР, направленные на сохранение собственных традиций, культуры и ценностей в условиях войны.

Федеральное агентство новостей /

Директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в свою очередь рассказал, что недавно российское и сирийское географические общества заключили новое соглашение о сотрудничестве. Он отметил, что фотовыставка «Самая красивая страна» проходит в разных городах и государствах, и САР приняла ее одной из первых.

«Нам очень приятно, что сирийская сторона и министерство культуры пошли на такое активное взаимодействие, и у нас не было никаких сложностей для организации здесь выставки. И мы находимся в самом центре Дамаска, в таких прекрасных условиях, и очень рады, что так получилось», — отметил Корлыханов.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что экспозицию составляют фотографии, ставшие лауреатами всероссийского конкурса, ежегодно проводимого в стране с 2015 года. Проект, реализуемый отделением РГО из Югры, не подразумевает ограничений по месту жительства и возрасту участников. Единственное условие — снимки должны быть сделаны на территории России и не могут обрабатываться в графических редакторах. Главная цель данного мероприятия заключается в демонстрации красоты и разнообразии российской природы и народов, населяющих государство.

Данное событие демонстрирует развитие отношений двух стран, все чаще проявляющееся в укреплении культурных связей. Ранее в этом месяце на территории Дамаска прошла выставка живописи, на которой были представлены полотна российских художников, продемонстрировавших местной публике свои умения и организовавших мастер-классы для сирийских коллег.