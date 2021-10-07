Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым

Баку, 7 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе главы республики.

Путин и Алиев обсудили развитие отношений России и Азербайджана в различных сферах, перспективы двусторонних связей, а также поговорили о ситуации в регионе. Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня.

«Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества», — указано в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев отметил важную роль России и Турции в развитии Южного Кавказа. Президент Азербайджана особо подчеркивал, что создание мониторингового центра принесло пользу для всего Закавказья. По словам Алиева, российские миротворцы принимают все меры для сохранения мира в регионе.