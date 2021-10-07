Путин признался, что равнодушен к сладкому

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин оказался неприхотливым в еде человеком, отдающим предпочтение русской кухне. Глава государства отмечал в беседе с журналистами, что равнодушен к десертам.

По словам президента, он любит употреблять в пищу овощи, например, помидоры, огурцы и салат. На завтрак Путин предпочитает есть каши, мед и творог. Если же главе государства приходится выбирать между мясом и рыбой, то он скорее приветствует последнее. Из мясного российскому лидеру нравятся блюда из баранины.

«К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый», — отмечал президент в разговоре со СМИ.

Если говорить о кашах, то вместо овсянки Путин отдает предпочтение блюдам из риса, гречки или пшена. Иногда глава государства выбирает на завтрак омлет или отварные перепелиные яйца. Днем президент России старается употреблять фрукты, а незадолго до сна обычно выпивает стакан кефира. К любимым лакомствам российского лидера можно отнести разносолы.

Кремлевский повар Анатолий Галкин говорил, что перед торжественными приемами блюда для Путина готовятся на отдельной кухне. Меню президента составляют из тех же продуктов, что и для остальных участников банкета, однако оно может отличаться горячим.

«Владимир Владимирович Путин любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек», — отмечал Галкин в интервью РИА Новости.

Президенту России исполнилось 69 лет 7 октября. Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко поздравил Путина с этой датой в авторской колонке для ФАН и пожелал главе государства здоровья и сил.