Светлана Малькова мечтает о карьере на телевидении

Москва, 7 октября. Бывшая жена предпринимателя Романа Малькова Светлана задумалась о смене работы. Женщина мечтает попробовать свои силы на телевидении.

Бывшая супруга Малькова готовится принять участие в очередном ток-шоу. Она поделилась кадрами, на которых запечатлена со студийной камерой. Светлана Малькова после скандалов и многочисленных сплетен задумалась построить карьеру на телевидении.

«Все! Я готова! А вы?» — написала Малькова на странице в Instagram.

Подписчики отметили, что женщина прекрасно выглядит на съемочной площадке. Некоторые указали, что бывшая супруга предпринимателя прекрасно смотрится в образе ведущей и пожелали ей успехов.

«Светлана, у вас начинается новая жизнь, пусть она будет интересной и увлекательной. Желаю вам успеха во всех ваших начинаниях! Так держать»; «Девушка, да вы просто огонь! Удачи во всех начинаниях и только вперед!»; «Светлана, вы хорошо смотритесь! У вас талант суперский! Из вас получится яркая телеведущая, притягиваете внимание своей энергией и харизмой! Просто класс! Так держать, не сдавайтесь!» — написали интернет-пользователи.

Светлана и Роман Мальков расстались со скандалом. Мужчина женился на актрисе Анастасии Макеевой. Между нынешней женой и бывшей супругой бизнесмена происходят перепалки не только в Сети, но и очно. В эфире программы Андрея Малахова женщины подрались.