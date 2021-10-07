Сербия рассчитывает на надежные поставки российского газа зимой

Белград, 7 октября. Энергетические компании Сербии ведут переговоры по поставкам российского газа в зимний период. Об этом сообщил сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович.

Сербия рассчитывает на поддержку России в обеспечении надежных поставок грядущей зимой. Помимо этого, Белград надеется закупить топливо по благоприятной цене, подчеркнул министр на заседании российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Цены на газ в Европе находятся на максимальном уровне за всю историю наблюдений. Накануне котировки достигли нового рекорда, преодолев отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова посодействовать в разрешении энергетического кризиса. Глава государства поддержал предложение зампреда правительства Александра Новака увеличить предложение топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. После этого газовый рынок перешел к коррекции.