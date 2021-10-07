Валентина Терешкова может возглавить комиссию Госдумы по этике

Москва, 7 октября. Депутат Валентина Терешкова может стать руководителем думской комиссии по этике, сообщил врио заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Российский политик напомнил, что в прошлом созыве такая комиссия была сформирована внутри партии, и ее возглавляла Валентина Терешкова.

«Я с ней разговаривал, мне дали поручение согласовать с ней, чтобы она возглавила. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной фракции», — отметил Васильев.

Депутат подчеркнул, что практика «Единой России» продемонстрировала важность такого инструмента. Отвечая на вопрос об увеличении количества комитетов в Государственной думе, Васильев сказал, что этот вопрос будет решаться непосредственно нижней палатой парламента.

Как стало известно ранее, депутат Анна Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы. Вопрос ее назначения будет решаться 12 октября.