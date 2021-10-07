Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина работает в США курьером

Москва, 7 октября. Знаменитая певица Анжелика Варум смело рассказала о простой работе дочери Елизаветы, которая живет в Соединенных Штатах. Артистка подчеркнула, что 22-летняя девушка обеспечивает себя сама.

Анжелика Варум стала гостьей шоу «А поговорить?» на YouTube. Она раскрыла подробности жизни дочери в США. По ее словам, сначала наследница работала кухаркой. Девушка устроилась в чужую семью и готовила там еду. Теперь же Елизавета трудится курьером, пишет Teleprogramma.pro.

«Пошла работать в семью, она хорошо готовит. Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают», — заявила в разговоре с Ириной Шихман Варум.

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе 24 года, из них 21 год они живут в официальном браке. Десять лет назад певца застукали за поцелуями с другой женщиной. Брак артистов чуть не распался.

Варум призналась, что предательство мужа стало для нее тяжелым испытанием. Артистка решила пересмотреть отношение к изменам. Несмотря ни на что, она не готова вычеркивать из их совместной биографии интрижки Агутина, поскольку с ними она «росла».