Несмотря на то, что на дворе XXI век и нам, казалось бы, посчастливилось жить в эпоху всеобщих прав, свобод, толерантности и равенства, случаи дискриминации на рынке труда и по сей день, увы, — явление нередкое. А меж тем любая дискриминация на работе (по полу, возрасту и т. д.) запрещена законом. О том, как защитить свои права, мы поговорили с нашим постоянным экспертом, юристом Юлией Холодионовой.

фото из личного архива Юлия Холодионова /

Что такое дискриминация в сфере труда и кто может ей подвергнуться?

«Ответы на вопросы о дискриминации в сфере труда подробнейшим образом изложены в Трудовом кодексе РФ, поскольку это явление запрещено на любой стадии трудовых отношений: от приема гражданина на работу до его увольнения, — рассказывает Юлия Холодионова. — Кроме того, в законе прописано, что запрет касается в том числе размещения объявления о вакансии, если в ее описании есть признаки, дискриминирующие будущего работника».

Само по себе понятие дискриминации на рынке труда подразумевает ограничение прав и свобод работника или каких-либо его преимуществ, не имеющих прямого отношения к деловым качествам. Дискриминация предполагает предпочтение в выборе сотрудников и разницу в обращении с ними не в связи с характером работы и квалификацией, а по иным признакам, которыми могут выступать:

национальность;

половая принадлежность;

религиозные убеждения;

возраст;

прочие личные характеристики или обстоятельства жизни.

«В настоящее пандемийное время встречаются совершенно уникальные случаи дискриминации, — делится опытом наш эксперт. — Как бы странно это ни звучало, но у некоторых нерадивых работодателей основанием для отказа в приеме на работу может считаться наличие у кандидата кнопочного телефона вместо смартфона, поскольку потенциальному работнику бывает необходимо срочно, в установленные сроки, отчитываться о проделанной работе. Это, конечно, незаконно».

Действительно, кнопочный телефон может стать помехой для коммуникации с работником, однако у такой проблемы есть достаточно простое решение: для реализации права работника на труд ему могут выдать необходимое оборудование. При завершении трудовых отношений оно возвращается.

Традиционно прием на работу осуществляется по принципу подбора кадров по деловым качествам, однако подобного исчерпывающего перечня не существует — для каждой деятельности он свой.

Федеральное агентство новостей /

Законные ограничения или каприз работодателя?

Чтобы избежать путаницы в терминологии, необходимо четко различать три понятия:

дискриминацию;

предпочтения работодателя;

ограничения в труде.

В первом случае речь идет о ситуациях, которые искусственно созданы. В качестве примера Юлия Холодионова приводит отказ в приеме на работу женщинам с маленькими детьми в возрасте до трех лет, который мотивируют тем, что малыши будут постоянно болеть и требовать внимания. Такие доводы не являются законными. Есть случаи, когда матери нужно выходить на работу, а заботу о ребенке берут на себя другие родственники.

«Предпочтения работодателя могут быть обоснованы в тех случаях, когда это обусловлено характером работы, — объясняет наш эксперт. — Например, для вахтового режима работы в районах Крайнего Севера отдается предпочтение работникам мужского пола, поскольку для такого труда формируют сменные мужские бригады».

Однако следует отметить, что женщины также работают вахтовым методом, но по сравнению с мужчинами их все же меньше.

Ограничения и /или запреты в труде также иногда понимаются как дискриминация, однако они могут носить законный характер. Так, например, в случае приема на работу педагога ограничениям будут подвергаться лица, имеющие судимость, поскольку наличие справки о ее отсутствии является обязательным условием трудоустройства в школы и вузы. Также законодательство гласит, что ограничения могут быть связаны с особой заботой о некоторых категориях граждан. К примеру, запрещено задействовать труд женщин на работах, связанных с подъемом тяжестей.

Дискриминация и правонарушение: в чем разница

Юлия Холодионова рассказывает о необходимости разграничения дискриминации и правонарушения.

«Например, заявление от будущей работницы об обязанности не беременеть и не рожать в течение срока трудового договора — да-да, такое все еще встречается! — будет считаться дискриминацией, а пониженная заработная плата — правонарушением, за которое работодатель будет обязан заплатить штраф, если работник обратится в трудовую инспекцию, — отмечает юрист. — Случается, что дискриминация накладывается на правонарушение, когда установленная заработная плата разнополых сотрудников при всех прочих равных условиях будет отличаться: для женщины — в меньшую сторону. Однако, если более опытный работник не согласен с повышением в должности и, соответственно, в зарплате менее опытного сотрудника, то в подобных сложных ситуациях установлением факта дискриминации в сфере труда уже будет заниматься суд».

Можно привести еще один пример наложения дискриминации и правонарушения: при принятии сотрудника на должность в крупную компанию в ходе проверки служба безопасности выявляет имеющуюся у гражданина задолженность по кредиту или алиментным обязательствам, повлекшую за собой наличие исполнительного производства, что может стать причиной отказа в приеме на работу.

«В таком случае при принятии решения работодатель руководствуется не деловыми качествами соискателя, а полученными данными о нем, — комментирует Юлия Холодионова. — Такой отказ является дискриминацией и правонарушением одновременно».

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Кто чаще всего подвергается дискриминации?

В подобной щекотливой ситуации может оказаться любой гражданин. Например, оформление трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного и пенсионного возраста, как правило, осуществляется преимущественно по срочному трудовому договору, а лица старше 40 лет довольно часто испытывают трудности в трудоустройстве из-за предубеждений потенциальных работодателей. Это явное проявление дискриминации по возрасту.

Гендерной дискриминации в основном подвергаются женщины в детородном возрасте или те, у кого есть маленькие дети, а также дети-инвалиды.

При приеме на работу и увольнении чаще всего в группе риска находятся кандидаты без опыта работы, инвалиды, иностранные граждане, а также лица, отбывавшие наказание и освободившиеся из мест лишения свободы. Встречаются ситуации дискриминации по признакам национальности и расы, иногда выбор работника зависит и от места, где он проживает.

«Существует еще ряд оснований для дискриминации на рынке труда, например, при старте карьеры, при профессиональной сегрегации, по состоянию здоровья, из-за положительного ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, инвалидности, — перечисляет юрист. — Ключевым в данном вопросе является принцип, по которому работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Это означает, что при его несоблюдении у гражданина появляется право на защиту своих интересов от произвола работодателя».

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Ответственность за дискриминацию в сфере труда

Юлия Холодионова разъясняет, что, согласно статье 3 Трудового кодекса РФ, лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и компенсации морального вреда. Помимо этого, законом предусмотрена административная ответственность работодателя за дискриминацию на рынке труда в виде предупреждения, административного штрафа или уголовной ответственности.

В качестве заключения отметим, что действующая Конституция РФ провозглашает всеобщее равенство перед законом и судом и дает гарантии такого равенства, допуская при этом некоторые ограничения в той мере, в какой это необходимо для защиты интересов государства, а также здоровья, прав и законных интересов других лиц. Установленные нормы закрепляют общие положения, в том числе наличие запретов и ограничений. Работодатель должен помнить это и не допускать ошибок при приеме на работу и/или увольнении, кроме того, необходим мониторинг существующей судебной практики в отношении споров о дискриминации в сфере труда.