Почему США выступают за переход к принципу ядерного ненападения

О выходе из укоренившейся в США политики отказа от неприменения первыми ядерного оружия громко заговорили еще несколько лет назад. Наиболее ощутимыми стали шаги видных американских демократов — председателя комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адама Смита и сенатора Элизабет Уоррен (на президентских выборах 2020 года выдвигалась в качестве кандидата), которые опубликовали законопроект «О запрете первого применения», законодательно закрепляющий отказ США от использования первыми ядерного оружия в вооруженных конфликтах.

По мнению политиков, принятие такого закона позволило бы избежать возможной стратегической ошибки, которая могла повлечь втягивание США в глобальную ядерную войну, и оставила ядерное оружие исключительно в качестве фактора сдерживания — в чем разработчики законопроекта и видят единственный смысл существования ядерного арсенала.

При этом администрация Дональда Трампа сохраняла в этом вопросе принцип неопределенности, согласно которому США исторически оставляли за собой право применить ядерный арсенал по своему разумению, заставляя потенциального противника (кем, по мнению американской прессы, является Россия, Китай и Северная Корея) отказываться от возможных действий в отношении союзников Вашингтона, опасаясь стать жертвой атомной бомбардировки.

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Противниками неприменения первыми приводится гипотетический пример, при котором Россия вторгается в Европу и, разбивая американских союзников обычным вооружением, решает там свои задачи, не опасаясь быть подвергнутой ядерным ударам со стороны США — не вступая при этом в прямой конфликт с самим Вашингтоном. По мнению иностранных специалистов, такой сценарий подрывает веру союзников в способность США оказать военную помощь в критической ситуации, что может заставить целый ряд стран заняться разработкой собственного ядерного вооружения, которое позволило бы сдерживать потенциального врага.

Global Look Press / Sarahbeth Maney

Сенатор от Небраски республиканка Деб Фишер, член комитета по вооруженным силам и председатель подкомитета по стратегическим силам, выступала с критикой предложенной меры.

«Такая политика подрывает смысл ядерного сдерживания, подрывает доверие союзников к гарантиям безопасности, которые им дают США, и "рискует придать смелости" потенциальному агрессору. Поскольку Россия и Китай все чаще пытаются запугать своих соседей, это неверный сигнал», — заявила она.

Законопроект демократов поддержали лидеры национального «Союза неравнодушных ученых» (Union of Concerned Scientists), которые сообщили, что такая политика «снизит риск просчета во время кризиса с Россией, Китаем или Северной Кореей, укрепит Договор о нераспространении ядерного оружия и продемонстрирует, что Соединенные Штаты серьезно относятся к уменьшению роли ядерного оружия в своей политике безопасности, снижая риски, связанные с исключительной властью президента отдавать приказ о применении ядерного оружия, исключая возможность его использования в первую очередь».

Однако при администрации Дональда Трампа идея закрепления политики ненападения первыми законодательно оформлена так и не была и снова была поднята к обсуждению уже при новом президенте США Джо Байдене, который дал понять, что «политика ненападения» снижает риск того, что Россия или Китай, ошибочно опасаясь ядерного удара со стороны США, нанесут превентивный удар, вовлекая весь мир в ядерную катастрофу.

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При этом азиатские союзники США, такие как Япония и Южная Корея, по дипломатическим каналам высказались против подобной политики. По мнению этих государств, заявление о том, что ядерное оружие предназначено только для ответных действий, вызывает беспокойство из-за агрессивных действий Китая и Северной Кореи. В Республике Корея даже сообщили о готовности включиться в разработку собственного ядерного оружия, чтобы парировать ядерный арсенал Пхеньяна.

При всем разночтении заявленных изменений в одной из базовых и основополагающих политик США, союзники Вашингтона высказываются против запрета на превентивный ядерный удар. В этом они видят отказ США от взятых ранее на себя обязательств по стратегической защите. В самих США сторонники «политики ненападения первыми» считают, что необходимо убедить союзников в сохранении приверженности Вашингтона к их защите.

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Однако следует понимать, что проект отказа от применения первыми ядерного оружия никогда бы не появился в кабинетах Белого дома и конгресса, если бы ядерному арсеналу не нашлось бы достойной замены или альтернативы.

Такой альтернативой в США считают неядерное высокоточное вооружение, состоящее на оснащении стратегической ракетоносной авиации Командования глобального удара (AFGSC) и носителей ракетного вооружения в военно-морских силах — эсминцев и крейсеров, атомных подводных лодок с крылатыми ракетами на борту и, конечно, авианосцев. Вооруженные силы США фактически и практически уже давно отработали схемы и варианты действий при нанесении «обезоруживающих» массированных ударов, в ходе которых в течение нескольких часов может быть уничтожена или повреждена критическая инфраструктура практически любого государства.

wikipedia.org /

Именно поэтому Байден, с приходом в Белый дом, активно продвигает идею уменьшения роли ядерного оружия в стратегии США, полагая возможным требовать от России и Китая соответствующего «неядерного» подхода к формированию системы стратегического сдерживания. Россию и Китай, не имеющих подобных Вашингтону возможностей к нанесению «глобального удара» и, соответственно, старающихся обеспечить свою безопасность национальными ядерными арсеналами, в общественном сознании западная пресса будет всемерно представлять в роли агрессоров, отказывающихся ступить на путь мирного сосуществования.

Нужно просто помнить, что это всего лишь лукавство, подкрепленное огромными возможностями, которыми обладают США в рамках своей политики «глобального удара» неядерными средствами.

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