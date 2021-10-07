Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 11:58
11:57
Экономика
Россияне приобрели в сентябре вдвое меньше кроссоверов
11:57
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси
11:57
Общество
Владимира Путина кормили экзотическими блюдами во время официальных визитов
11:55
Общество
Проценко: большинство пациентов с коронавирусом в больнице Коммунарки не вакцинированы
11:54
Общество
В ковидных госпиталях Ростова не осталось свободных коек
11:53
Происшествия
Избитый дагестанцами москвич отказался принимать извинения от нападавших
11:52
Происшествия
В Перми врачи выписали из больницы последнего пострадавшего при вооруженной атаке на вуз
11:47
Армия
«Мотор Сич» пытается оспорить в Верховном суде РФ запрет на использование товарного знака «Ми»
11:47
Политика
Верховная рада отправила спикера Разумкова в отставку
11:46
Происшествия
Следователи предъявили обвинение в госизмене основателю компании Group-IB Илье Сачкову
Все новости

Рейтинг Байдена обновил антирекорд
Весь мир
Рейтинг Байдена обновил антирекорд
flickr.com  /  European Parliament

Вашингтон, 7 октября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время пребывания на посту. Данными соцопроса поделился Квиннипэкский университет.

Согласно результатам исследования, проведенного с 1 по 4 октября, 53% опрошенных негативно оценили нахождение Байдена на посту, а поддержали лишь 38%. При этом 25% респондентов одобрили решение проблем миграции, 39% — экономическую ситуацию и 37% — его работу в качестве главнокомандующего.

«Американцы сомневаются в лидерстве Байдена и ставят под сомнение его общую компетентность. Рейтинг одобрения президента продолжает снижаться до уровня, которого не было со времен жесткой политики администрации Трампа», — говорится в исследовании.

Больше всего Байдена поддерживают в его мерах по борьбе с пандемией COVID-19: 48% высказались за и 50% против.

По данным исследования, отношение к президенту ухудшилось на фоне распространения дельта-штамма коронавируса, который перегрузил больницы и привел к введению жесткого масочного режима в штатах. Также негативно на рейтинге сказался вывод войск из Афганистана и дорогостоящий инфраструктурный план, принятие которого временно застопорилось в конгрессе.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Рейтинг Байдена обновил антирекорд
сша байден рейтинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru