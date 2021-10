Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Вашингтон, 7 октября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время пребывания на посту. Данными соцопроса поделился Квиннипэкский университет.

Americans' approval of President Joe Biden's job performance dropped to a new low in a Quinnipiac poll released Wednesday. https://t.co/ECcCrVDZas