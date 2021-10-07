Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Вашингтон, 7 октября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время пребывания на посту. Данными соцопроса поделился Квиннипэкский университет.

Americans' approval of President Joe Biden's job performance dropped to a new low in a Quinnipiac poll released Wednesday. https://t.co/ECcCrVDZas — News 4 Buffalo (@news4buffalo) October 7, 2021

Согласно результатам исследования, проведенного с 1 по 4 октября, 53% опрошенных негативно оценили нахождение Байдена на посту, а поддержали лишь 38%. При этом 25% респондентов одобрили решение проблем миграции, 39% — экономическую ситуацию и 37% — его работу в качестве главнокомандующего.

«Американцы сомневаются в лидерстве Байдена и ставят под сомнение его общую компетентность. Рейтинг одобрения президента продолжает снижаться до уровня, которого не было со времен жесткой политики администрации Трампа», — говорится в исследовании.

Больше всего Байдена поддерживают в его мерах по борьбе с пандемией COVID-19: 48% высказались за и 50% против.

По данным исследования, отношение к президенту ухудшилось на фоне распространения дельта-штамма коронавируса, который перегрузил больницы и привел к введению жесткого масочного режима в штатах. Также негативно на рейтинге сказался вывод войск из Афганистана и дорогостоящий инфраструктурный план, принятие которого временно застопорилось в конгрессе.