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Екатерина Жемчужная объяснила, почему не пошла на похороны мужа

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:16
Шоу-бизнес
Екатерина Жемчужная объяснила, почему не пошла на похороны мужа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 7 октября. Актриса и певица Екатерина Жемчужная, убитая горем после смерти супруга режиссера театра «Ромэн» Георгия Жемчужного, не пошла на его похороны. Артистка призналась, что упала бы в могилу.

Екатерина Жемчужная потеряла супруга в начале лета этого года. Актеру театра и кино было 76 лет. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище.

Жемчужная тяжело пережила смерть любимого супруга. Артистке было настолько плохо, что она не решилась пойти на похороны, чтобы проводить близкого человека в последний путь.

«Я не пошла на похороны, потому что мне было очень плохо. Я бы упала в могилу к нему на Ваганьковском кладбище. У него там все родственники схоронены», — объяснила 77-летняя артистка в эфире программы «Судьба человека».

По словам кинодивы, она была на кладбище только один раз за все это время. Актриса в беседе с Борисом Корчевниковым сообщила о необходимости приводить в порядок могилу. Затем нужно будет подумать о памятнике и его установке.

В начале года артистка угодила в больницу. У нее выявили коронавирус нового типа. В разговоре с ФАН Жемчужная сообщила, что у нее нет явных симптомов коварной болезни, но она постоянно испытывает головокружение.

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