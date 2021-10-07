Иордания начнет поставки электроэнергии в Ливан через сирийскую территорию

Амман, 7 октября. Иордания одобрила поставки электроэнергии в Ливан через сирийскую территорию. Об этом сообщила министр энергетики королевства Хала Завати после встречи со своими коллегами из Дамаска и Бейрута.

На переговорах в Аммане стороны обсудили технические аспекты экспорта электричества из Иордании. В частности, были рассмотрены вопросы восстановления работы линии электропередач мощностью 400 кВт, которая была построена в 2001 году между королевством и Сирией. В 2012-м она прекратила функционировать из-за повреждений, полученных в результате боевых действий в соседней стране. При этом Дамаск также имеет несколько общих ЛЭП с Бейрутом мощностью от 66 до 400 кВт.

Jordan to supply Lebanon with electricity via Syriahttps://t.co/ZBMJF9u93f pic.twitter.com/YdrN5Jxwy5 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 7, 2021

Как заявила Завати, на встрече министры рассмотрели возможные пути перенаправления электричества в страдающий от кризиса Ливан, что поможет ему частично удовлетворить потребности в энергии. В свою очередь глава минэнерго республики Валид Файяд отметил, что дорожная карта для устранения технических препятствий уже согласована, и следующим шагом станет достижение консенсуса со Всемирным банком о финансировании проекта.

Вопрос транзита энергии и горючего в Ливан по сирийской территории был поднят в конце лета из-за резкого обострения топливного дефицита в стране, который сказался на функционировании электросетей и вызвал резкие перебои в работе инфраструктуры и медицинских учреждений.

В сентябре в Аммане прошли четырехсторонние переговоры глав минэнерго, в результате которых были достигнуты предварительные договоренности по данному проекту, урегулированы основные политические аспекты и частично проработана техническая сторона. Сотрудничество в сфере оказания помощи Ливану стало одним из последних признаков потепления отношений между Амманом и Дамаском, которые значительно ухудшились с началом войны в Сирии.

????????????????Syrian President Bashar al-Assad makes a phone call with King Abdullah II of Jordan, during which they discussed bilateral relations and strengthening joint cooperation for the benefit of the two brotherly countries and peoples.#Jordan #Syria pic.twitter.com/efgyXVhJNb — The RAGEX (@theragex) October 3, 2021

Ранее главы двух государств провели телефонный разговор, что стало их первым прямым контактом за последнее десятилетние. Также на прошлой неделе Иордания в полном объеме восстановила работу главного пункта пропуска на общей границе и возобновила авиасообщение с арабской республикой. Помимо этого, Амман присоединился к сторонникам возвращения Дамаска в Лигу арабских государств, откуда Сирия была исключена в 2011 году.