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Армия огромных медуз мешает жителям Одессы и туристам
Общество

3 октября в Одесском порту люди начали замечать большое скопление медуз. Местные жители массово делятся кадрами в социальных сетях. У некоторых отдыхающих это взывает восторг, но многие разочарованы испорченным отдыхом.

«Море превратилось в кисель», — жалуются туристы.

Обнаруженные особи относятся к виду корнеротов, который, по мнению экспертов, является самым опасным среди обитающих в акватории Черного моря медуз. Убить человека они не способны, однако нанести вред вполне в их силах.  Как правило, следы после нападения морского обитателя на теле остаются на всю жизнь, а диаметр ожога может достигнуть 50 см. Морские животным характерен пестрый цвет окраски, что и привлекает туристов схватить и потрогать необычных животных.

«Медузье нашествие» объясняется осенней миграцией к северным берегам Черного моря. В прошлом году люди столкнулись с аналогичной ситуацией. Однако армии подобного масштаба встречаются редко. На видео заметно, что из-за количества особей практически невозможно разглядеть саму воду. Но расстраиваться не стоит, в скором времени миграция закончится, и туристы вновь смогут прогуливаться по берегу без опаски, а «моржи» — продолжать купаться.

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одесса черное море животные природа медузы
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