Депутат Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Москва, 7 октября. Кандидатуру российского политика Анны Кузнецовой предложили на должность вице-спикера Госдумы. Вопрос назначения будет решаться 12 октября, рассказала депутат нижней палаты парламента.

В беседе с журналистами РИА Новости Кузнецова подтвердила информацию. Депутат может занять пост вице-спикера ГД. Ее кандидатуру выдвинули на заседании бюро высшего совета и генсовета парти «Единая Россия».

Официальное обсуждение вопроса ожидается на первом совещании нижней палаты парламента, пояснила Кузнецова.

«Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей», — добавила политик.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена. Подписанный главой государства соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.