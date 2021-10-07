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Пресс-секретарь ГИТИСа прокомментировала сообщение о переводе Гаркалина на ИВЛ

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:14
Общество
Пресс-секретарь ГИТИСа прокомментировала сообщение о переводе Гаркалина на ИВЛ
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 7 октября. ГИТИС не получал сообщений о переводе госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала ФАН пресс-секретарь института Екатерина Архипенкова.

По ее словам, ГИТИС актуализирует информацию по состоянию артиста 7 октября во второй половине дня. ФАН пытался получить комментарий о переводе Гаркалина на ИВЛ от дочери и агента актера, но обе они оказались недоступны.

Сведения о подключении 67-летнего артиста к аппарату искусственной вентиляции легких появились в СМИ. По данным прессы и Telegram-каналов, Гаркалин находится в реанимации с 75–85% поражения легких.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в больницу с симптомами COVID-19 в конце прошлой недели. Тест звезды фильма «Ширли-мырли» на коронавирус дал положительный результат. Дочь актера говорила, что на момент госпитализации состояние ее отца не было критичным. Позднее артиста перевели в реанимацию в связи с ухудшением самочувствия.

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