Автомат Калашникова попал в топ самого смертоносного оружия в истории по версии 19FortyFive

Вашингтон, 7 октября. Разработанный в СССР автомат АК-47 является одним из самых смертоносных образцов оружия в истории, считают американские журналисты.

Количество людей, погибших в XX и XXI веках от различного вооружения в ходе войн, не поддается счету, отметил журналист из США Брент М. Иствуд в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он отметил, что человечество разработало бесчисленное множество образцов вооружений, однако лишь некоторые из них можно назвать по-настоящему смертоносными. Аналитик составил список из пяти убойных единиц оружия, из когда-либо воевавших в современных конфликтах.

Знаменитый советский инженер Михаил Калашников в 1947 году сконструировал один из самых смертоносных автоматов в мире — АК-47, считает автор материала. По его словам, оружие получилось невероятно простым в эксплуатации, и в то же время очень надежным. Образец весьма легко разобрать и собрать обратно, а его внутренние механизмы не боятся грязи, ввиду чего автомат практически не восприимчив к негативным факторам окружающей среды.

Особое покрытие важных узлов обеспечивает АК-47 устойчивость к коррозии, благодаря чему автомат одинаково хорошо подходит для боевых действий в городе, джунглях или в пустыне, подчеркнул Иствуд. Он обратил внимание на точность оружия, которая была не слишком большой, однако мощный патрон калибра 7,62 миллиметра имел отличную останавливающую способность.

Журналист включил в этот перечень еще одно оружие родом из Советского Союза — гранатомет РПГ-7. Аналитик отметил, что образец, использующий в качестве боеприпаса реактивную гранату, отлично подходит для уничтожения танков и различной бронетехники. Причем гранатомет прост в использовании: достаточно водрузить оружие на плечо, навести и произвести выстрел. Иствуд уточнил, что реактивная граната, имеющая эффективную дальность стрельбы до 500 метров, способна пробить броню толщиной более 300 миллиметров.

Автор публикации внес в список самых смертоносных вооружений знаменитый революционный пулемет Максима, активно применявшийся в годы Первой и Второй мировых войн, а также американские военные беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Кроме того, в топе оказался бомбардировщик ВВС США B-17.

Ранее генеральный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о возможностях новейшего российского автомата АК-12. По его словам, образец по своим боевым характеристикам не уступает оружию, производимому в странах Запада.

Кроме того, Уржумцев анонсировал создание «умного» автомата, способного самостоятельно обнаруживать цели, передает «Царьград». По его словам, образец будет сам осуществлять наведение и прицеливание, а стрелку лишь останется принять решение об открытии огня. Генконструктор концерна добавил, что оружие будет работать в любых метеорологических условиях вне зависимости от времени суток.