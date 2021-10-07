Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин получил поздравления с днем рождения от лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова. Текст торжественного обращения опубликован на сайте главы республики.

Бибилов поблагодарил Путина за то, что тот помог установить мир и порядок в молодом государстве, пришел на помощь в трудную минуту и избавил страну от смертельной опасности. Имя российского лидера у народа Южной Осетии ассоциируется с надежностью, безопасностью и верой в счастливое завтра, говорится в тексте поздравления. Также, благодаря упорной работе и личным качествам Путина, Российская Федерация уверенно развивается и завоевывает все больший авторитет на мировой арене.

«В сознании народа Южной Осетии с вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркивается в обращении Бибилова.

Президент России празднует свое 69-летие. Как заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для Путина 7 октября — обычный рабочий день, но вечером он наверняка найдет время отметить торжество в узком кругу родных и близких.