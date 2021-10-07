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Путин обсудил с главой Киргизии Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:25
Политика
Путин обсудил с главой Киргизии Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бишкек, 7 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Они обсудили сотрудничество между странами и перспективы его развития. Президенты затронули вопросы укрепления взаимовыгодных связей в различных сферах деятельности.

Владимир Путин 7 октября отмечает 69-й день рождения. Несмотря на личный праздник, он продолжает работать. Глава государства уже получил поздравления от соотечественников и зарубежных лидеров. Свои пожелания ему направили спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Последний поблагодарил российского лидера за всестороннюю помощь жителям Донбасса.

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