Путин обсудил с главой Киргизии Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества

Бишкек, 7 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Они обсудили сотрудничество между странами и перспективы его развития. Президенты затронули вопросы укрепления взаимовыгодных связей в различных сферах деятельности.

Владимир Путин 7 октября отмечает 69-й день рождения. Несмотря на личный праздник, он продолжает работать. Глава государства уже получил поздравления от соотечественников и зарубежных лидеров. Свои пожелания ему направили спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Последний поблагодарил российского лидера за всестороннюю помощь жителям Донбасса.