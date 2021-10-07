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Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1000 долларов

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:01
Экономика
Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1000 долларов
pixabay.com/PD

Лондон, 7 октября. Газовый рынок Европы перешел в стадию коррекции. Котировки голубого топлива опустились ниже психологической отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Накануне цены на газ установили новый рекорд. Стоимость топлива на европейских биржах впервые в истории преодолела уровень 1900 долларов. Однако вскоре котировки начали падать. По мнению журналистов Financial Times, это отчасти связано со словами президента России Владимира Путина о готовности Москвы посодействовать разрешению энергетического кризиса. Глава государства также предложил увеличить объем предложения голубого топлива на Санкт-Петербургской бирже.

Стоимость газа в Европе растет с весны 2021 года. После холодной зимы европейские газохранилища оказались сильно опустошены, что стало фактором повышенного спроса. Заполнить резервы до необходимого уровня летом европейцам не удавалось из-за жары. Все это время цены на газ росли. В августе они находились на отметке около 500 долларов за тысячу кубометров и считались высокими, но вскоре котировки начали устанавливать рекорд за рекордом.

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