Аналитик Лобода считает текущую ситуацию на рынке идеальной для рубля

Москва, 7 октября. Рост котировок нефти и газа послужил хорошим стимулом для рубля, отметил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. По его мнению, текущая ситуация является практически идеальной для российской валюты.

Это также связано с тем, что сейчас практически нет никаких геополитических рисков для рубля, указал аналитик. Однако, как он считает, некоторые риски все еще остаются актуальными. Среди них Лобода выделил пандемию и возможное ужесточение ограничений, а также политику Минфина по приобретению валюты в рамках бюджетного правила, передает «Российская газета».

Аналитик не исключил, что курса доллара может снизиться до 71,4 рубля. По его мнению, потенциал укрепления рубля до конца осени еще есть. Сейчас такой сценарий выглядит немного амбициозным, отметил эксперт, но вполне возможно, что доллар в обозримом будущем будет стоить в пределах 70-72 рублей.

Базовый сценарий, который предложил Лобода, предполагает курс доллара в пределах 72-75 рублей. Евро, по его прогнозу, будет находиться в коридоре между 82 и 86 рублями.

Рубль начал торги 7 октября с незначительного проседания к доллару и евро. В начале сессии американская валюта укрепилась на 2,25 копейки, а евро подорожал на 0,25 копейки.