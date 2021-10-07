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Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с 69-летием
Политика
Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с 69-летием
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 7 октября. Президент Владимир Путин является преимуществом Российской Федерации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя главу государства с 69-летием.

Российский политик напомнил, что до прихода Владимира Путина к власти страна столкнулась с войной на Кавказе, угрозой терроризма и упадком экономики после распада СССР. Однако во времена президентства Путина положение дел поменялось.

«Россия — сильная суверенная держава. Это признают и с этим считаются во всем мире», — отметил Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул: сегодня все признают, что Владимир Путин — преимущество Российской Федерации. Политик также пожелал президенту здоровья и счастья.

Как стало известно ранее, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Политик поблагодарил президента за оказание помощи жителям Донбасса.

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Все новости / Политика / Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с 69-летием
путин президент володин день рождения
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