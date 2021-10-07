«Высший пилотаж политической мудрости»: Владимира Путина поздравляет Геннадий Онищенко

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН поздравил президента и рассказал, как Владимир Путин вновь напомнил Украине, что мы братские народы.

Высший пилотаж политической мудрости. Колонка Геннадия Онищенко

От всей души поздравляю нашего президента с днем рождения и, конечно, желаю ему здоровья и сил. Огромная работа, которую на протяжении многих лет проводит глава нашего государства, определяет не только российскую политику, но и мировую повестку. Ярким примером этого является состоявшееся в среду совещание по энергетике, на котором наш президент фактически взял под контроль мировые цены на энергоносители. Так он успокоил тех, кто буквально заходился в истерике от роста цен на газ, в котором виноваты те, кто запугиванием и возгонкой сам поднял их на небывалую высоту.

На этом истерическом фоне разительным контрастом стала спокойная и уверенная оценка этой ситуации, которую дал наш президент. Владимир Путин напомнил, что «Газпрому» было бы выгодно загрузить все мощности «Северного потока» и «Северного потока — 2», чтобы поставлять газ Европе в обход Украины на триллионы долларов, но Россия на это не пойдет. Президент попросил нашу газотранспортную отрасль не делать этого, поскольку это может привести к далеко идущим политическим последствиям для наших соседей — Украины. Тем самым Владимир Владимирович еще раз подтвердил, что он абсолютно искренне считает Украину братской страной, а русских и украинцев — единым народом. Это высший пилотаж политической мудрости, именно так могу назвать позицию нашего президента.

kremlin.ru / Администрация президента России

Хочу еще раз напомнить о важности изменений в Конституции России, которые мы приняли в прошлом году. Это стало демонстрацией политической дальновидности, которая позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, имея четкое понимание целей и стратегических задач, стоящих перед нашей страной. Обновленная Конституция дает нам гарантии стабильности и прогнозируемости при вхождении в новый политический цикл. Уверен, что мы сохраним эту стабильность, как бы ни кликушествовали с подачи зарубежных хозяев наши «профессиональные либералы».

Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз — с днем рождения! От всей души желаю осуществления всех задач, которые стоят перед нашей страной, в том числе касающихся образования и здравоохранения, а значит — благосостояния России и всего народа.