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Автор музыки игровой франшизы Dragon Quest Коити Сугияма скончался в 90 лет

  /   Обновлено: 07 октября 2021 10:39
Общество
Автор музыки игровой франшизы Dragon Quest Коити Сугияма скончался в 90 лет
wikipedia.org  /  Tirithel / CC BY-SA 3.0

Токио, 7 октября. Японский композитор и дирижер Коити Сугияма скончался на 91-м году жизни. Причиной смерти стал септический шок.

Печальное известие сообщили представители сайта компании SquareEnix, посвященный франшизе Dragon Quest.

Коллеги усопшего отметили, что Сугияма написал свыше 500 композиций только для серии игр Dragon Quest, ставшей в 1986 году одной из первых японских ролевых видеоигр. Последней работой дирижера стал саундтрек, написанный для 12-й части игровой эпопеи, который вышел весной текущего года. Одна из созданных Сугиямой композиций звучала на церемонии открытия летних Олимпийских игр, которые прошли минувшим летом в Токио.

Оператор известных сериалов Юрий Райский скончался в возрасте 67 лет. Причиной смерти называется тяжелая болезнь.

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япония дирижер умер
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