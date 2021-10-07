Лукашенко в день рождения Путина пожелал ему здоровья и бодрости духа

Минск, 7 октября. Президент России Владимир Путин получил поздравления от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Путин 7 октября отмечает 69-й день рождения. Лукашенко отметил его стремление созидать и служить стране. С этим, по его словам, связаны защита национальных интересов, укрепление роли России на мировой арене.

«Создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он выразил уверенность, что внимание Владимира Путина к сотрудничеству России и Белоруссии будет способствовать развитию многопланового диалога и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко пожелал российскому коллеге бодрости духа, здоровья, реализации всех планов и начинаний.