Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 11:56
11:55
Общество
Проценко: большинство пациентов с коронавирусом в больнице Коммунарки не вакцинированы
11:54
Общество
В ковидных госпиталях Ростова не осталось свободных коек
11:53
Происшествия
Избитый дагестанцами москвич отказался принимать извинения от нападавших
11:52
Происшествия
В Перми врачи выписали из больницы последнего пострадавшего при вооруженной атаке на вуз
11:47
Армия
«Мотор Сич» пытается оспорить в Верховном суде РФ запрет на использование товарного знака «Ми»
11:47
Политика
Верховная рада отправила спикера Разумкова в отставку
11:46
Происшествия
Следователи предъявили обвинение в госизмене основателю компании Group-IB Илье Сачкову
11:44
Шоу-бизнес
Беременная жена Игоря Вдовина временно покинет телепрограмму «Утро России»
11:42
Общество
Жителей Самарской области оставили без телевидения и радио
11:41
Происшествия
Очевидцы сняли на видео жесткое задержание избивших пассажира метро в Москве кавказцев
Все новости

Лукашенко в день рождения Путина пожелал ему здоровья и бодрости духа
Политика
Лукашенко в день рождения Путина пожелал ему здоровья и бодрости духа
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 7 октября. Президент России Владимир Путин получил поздравления от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Путин 7 октября отмечает 69-й день рождения. Лукашенко отметил его стремление созидать и служить стране. С этим, по его словам, связаны защита национальных интересов, укрепление роли России на мировой арене.

«Создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он выразил уверенность, что внимание Владимира Путина к сотрудничеству России и Белоруссии будет способствовать развитию многопланового диалога и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко пожелал российскому коллеге бодрости духа, здоровья, реализации всех планов и начинаний.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко в день рождения Путина пожелал ему здоровья и бодрости духа
путин лукашенко день рождения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru