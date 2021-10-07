Депутат Белик ответил пословицей на слова литовского политика о Крыме

Москва, 7 октября. Заявления экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса о Крыме являются неудачной попыткой «сказать что-то хорошее» Украине. В этом уверен депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Недавно Ландсбергис, давая интервью одному из украинских изданий, заявил, что Крым может «вернуться» под контроль Киева. Это произойдет якобы после развала России и является «лишь вопросом времени».

Белик в комментарии РИА Новости заверил, что литовский политик дает Украине ложные надежды. Он напомнил, что Крым сам вернулся в состав России и не нуждается в «освобождениях».

«Так что они, конечно, могут грезить о том, как будут забирать полуостров, но все это из разряда поговорки "глазами бы съели, да вот руки не дотянутся"», — добавил депутат.

Белик уверен, что Витаутас Ландсбергис юлит. Он, вероятно, хотел сказать Киеву что-то хорошее.