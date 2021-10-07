Цены на элитное жилье в Сочи обогнали московские

Москва, 7 октября. Стоимость элитного жилья в Сочи по итогам третьего квартала оказалась на 30% выше, чем в Москве, следует из данных консалтинговой фирмы Knight Frank.

Квадратный метр жилой недвижимости в московских элитных квартирах на первичном рынке в среднем стоит 1,2 млн рубелей. В Сочи его цена составляет 1,57 млн рублей. Элитное жилье на главном городе-курорте Краснодарского края оказалось в 3,5 раза дороже, чем в Санкт-Петербурге и более чем в десять раз — чем в Калининграде, пишет РБК.

Элитные квартиры в Сочи превысили по стоимости московские в основном из-за ограниченного предложения. Если в Москве в этом сегменте продается 1600 объектов, то в Сочи их всего 200. Общая площадь предложения в столице составляет 216,7 тысячи квадратных метров, а в Сочи — 24 тысячи.

Сочи ранее показал наиболее значительный рост цен на вторичное жилье среди российских городов. Средняя стоимость квадратного метра в городе на конец сентября составляет 183 тысячи рублей.