Украина приобрела старый ледокол, содержание которого обойдется дороже покупки

После распада СССР почти все проекты, осуществляемые на Украине, предполагают коррупционную составляющую. Так эксперт по Украине Игорь Друзь прокомментировал приобретение Киевом старого английского ледокола.

Ранее стало известно, что Украина купила у Великобритании за 5 млн долларов старый дизель-электрический ледокол James Clark Ross, списанный после 30-летней эксплуатации. Кораблю нужен ремонт, который может стоить больше, чем деньги, уплаченные за покупку. Содержание ледокола обойдется украинцам в 7 млн долларов в год.

Политолог Игорь Друзь напомнил, что Украина — единственная страна постсоветского пространства, которая так и не смогла восстановиться после разрухи девяностых.

«По официальной версии, Украина приобрела ледокол для обслуживания единственной полярной станции «Академик Вернадский». Но еще в 2016 году руководитель арктического проекта Украины заявлял, что для обеспечения научной станции достаточно зафрахтованных самолетов, которые доставляют груз до ближайшей удобной точки на побережье Заполярья, а затем отвозятся обычными судами. Содержание ледокола действительно обойдется Украине в разы дороже. Судя по всему, причина странного дорогого и ненужного приобретения — коррупция. Увы, именно из-за коррупции Украина в своем экономическом развитии до сих пор не достигла уровня 1990 года и отстает по ВВП даже от среднеазиатских республик», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, покупка Киевом старого ледокола становится в один ряд с приобретением Украиной в 2020 году у Чехии самоходных пушек-гаубиц Dana-M2 по 1,5 млн долларов за штуку при обычной цене 800-900 тысяч за единицу, а также закупкой у Болгарии через Чехию почти на 5 млн долларов просроченных, то есть негодных советских противотанковых боеприпасов.

«Полагаю, украинские чиновники купили ненужный стране корабль, чтобы заработать на сделке. Эта схема долгоиграющая: расчет не только на откат при оплате покупки. Какая-то группа лиц будет обогащаться на дорогом ремонте и обслуживании старой посудины. Кроме того, предполагается штат команды ледокола, который подразумевает высокие должности и соответствующие зарплаты. Думаю, похожие мотивы двигали ответственными лицами в военных штабах Украины, когда они вывели легковооруженные катера, предназначенные для рек и озер, в Черное море и назвали их ВМФ Украины. Увы, 90% сделок, которые сегодня заключаются на Украине, имеют коррупционную составляющую», — сообщил Друзь.

Собеседник ФАН подчеркнул, что покупка ледокола Киевом не имеет рационального объяснения: Украина получила в наследие от СССР отличные суда океанского класса, которые были тут же проданы другим странам за символические деньги. И это также наталкивает на подозрение, что за разбазариванием дорогого имущества скрывалось мздоимство ответственных лиц.

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