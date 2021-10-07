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Эфир: Как киноуроки стали инновационной методикой воспитания школьников

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:11
Общество
Эфир: Как киноуроки стали инновационной методикой воспитания школьников
vologda-oblast.ru  /  Пресс-служба администрации Вологды

В четверг, 7 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проекту «Киноуроки в школах России».

Этот проект становится все популярнее не только российских школах, но и за пределами нашей страны. Киноуроки нашли отклик даже в Луганской Народной Республике: с этой осени ее школы тоже подключились к проекту.

Его цель — воспитание подрастающего поколения с помощью специально созданных детских короткометражных и полнометражных фильмов. Как говорит руководитель проекта Виктор Меркулов, основной задачей команды киноуроков стало взращивание в детях лучших человеческих качеств.

Как в современных условиях воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны?

Почему в российских школах до сих пор много насилия и буллинга?

Что хорошего можно взять из советской системы воспитания? 

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечают авторы «Киноуроков»:

  • Виктор Меркулов, руководитель народного всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»;
  • Наталия Родионова, руководитель научного отдела всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».

Гости студии рассказывают о предстоящем мероприятии, в рамках которого о проекте «Киноуроки» узнают представители около 41 тысячи домов культуры в различных регионах РФ.

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школьники воспитание меркулов воспитание детей киноуроки
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