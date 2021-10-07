Прохор Шаляпин признался, что не знает обо всех условиях брачного контракта с Девис

Москва, 7 октября. Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин поделился некоторыми деталями брачного контракта со своей женой, бизнесвумен Татьяной Клаудией Девис, которая скончалась в США от последствий коронавируса. Певец не будет претендовать на ее богатство.

Супруга исполнителя ушла из жизни через два месяца после свадьбы, состоявшейся в США. По словам Шаляпина, они с женой заключили брачный договор, но обо всех его условиях певец не знает, пишет kp.ru.

«В этом договоре было прописано, что каждый остается при своем», — отметил артист.

Финалист шестой «Фабрики» уточнил, что это условие касается только развода. Какие договоренности закреплены в документе на случай той трагичной ситуации, в которой оказался Шаляпин, певец не в курсе. Во-первых, супруги об этом не думали, а, во-вторых, контракт составили на английском языке, с которым артист не очень хорошо знаком.

«Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул и все. Для меня это была формальность. Ну кто думал, что такое горе случится?» — подчеркнул исполнитель.

Шаляпин добавил, что у него нет на руках брачного контракта, поскольку он оставил документ в доме в Лас-Вегасе, как и все свои летние вещи. Певец намеревался туда вернуться, когда жена выздоровеет, чтобы они вместе полетели в Мексику в свадебное путешествие, но этим планам не суждено было сбыться.

Прохор Шаляпин признавался, что скрывал реальный возраст своей супруги от публики. На самом деле женщина была старше, чем полагали поклонники.