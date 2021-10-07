Крымский сенатор Цеков осудил экс-главу Литвы Ландсбергиса за слова о «распаде» России

Симферополь, 7 октября. Представителям европейских государств не стоит надеяться на распад России. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса о «развале» РФ.

Крымский сенатор осудил литовского политика за комментарий одному из украинских изданий. Ландсбергис в беседе с журналистами допустил возвращение полуострова под контроль Киева. Это, по его мнению, может произойти в случае «распада» России.

«Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», — подчеркнул Цеков в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Российский политик отметил, что экс-глава Литвы вовсе не проанализировал ситуацию с политической точки зрения. В основе его выпада лежит злобное отношение к РФ, объяснил Цеков.

Ранее стало известно, что Крым не может стать темой обсуждения на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Такой вариант исключен, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.