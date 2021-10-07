Старший экономист банка ING Ледент: газопровод «СП-2» поможет снизить цены на топливо

Брюссель, 7 октября. Эксплуатационный старт «Северного потока — 2» приведет к достаточно скорому уменьшению цен на рынке, отметил в комментарии РИА Новости старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент.

Уже через несколько месяцев газовый сектор охладится, если запустить трубопровод «Северный поток — 2». Бельгийский эксперт считает, что спрос на голубое топливо растет, так как многие государства меняют свои убеждения относительно проводимой энергетической политики одномоментно, что влияет на расклад сил на рынке.

Как полагает Ледент, спрос в сегменте серьезно подскочил в связи с холодной весной. Рекордные ценники на энергоноситель представляют собой исключение из правила и объясняются экономической реабилитацией стран, которая осуществляется одновременно.

«Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток — 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев», — делится своей оценкой происходящих событий аналитик.

Таким образом, газовый рынок должен нормализоваться, по прогнозам сотрудника нидерландской кредитной организации, уже в начале следующего года. Некоторые эксперты, напротив, считают, что стоимость энергоносителя в ближайшее время возрастет до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров и разгонит инфляцию внутри ЕС.