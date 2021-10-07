Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 10:27
10:25
Общество
Компас, часы, «всевидящее око»: водопроводные люки в Самаре стали арт-объектами
10:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что не знает обо всех условиях брачного контракта с Девис
10:20
Происшествия
Сотрудница полиции покончила с собой в Хабаровске
10:19
Происшествия
Белорусские следователи возбудили уголовное дело против сотрудников tut.by
10:19
Политика
Крымский сенатор Цеков осудил экс-главу Литвы Ландсбергиса за слова о «распаде» России
10:19
Экономика
Рынок газовых фьючерсов перешел к коррекции
10:18
Экономика
Старший экономист банка ING Ледент: газопровод «СП-2» поможет снизить цены на топливо
10:09
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом
10:06
Экономика
Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей
10:05
Происшествия
Задержанная экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Все новости

Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 7 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о прелестях жизни со своим новый бойфрендом Владимиром. Она полностью растворилась в отношениях. Звезда не скрывает личную жизнь и делится с поклонниками новыми подробностями.

Волочкова отметила, что она с возлюбленным не стремилась афишировать романтические отношения. Но так как все, что связано с ее персоной, мгновенно становится сенсацией, она решила сама приоткрыть завесу тайны.

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время, нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», — написала танцовщица на своей странице в Instagram.

Она обратилась к публике с просьбой не проводить никаких расследований и не искать информацию о ее новом спутнике жизни. Звезда пообещала сама рассказать о возлюбленном, когда придет время.

На днях артистка выпустила видеообращение, в котором рассказала о личной жизни. Балерина подтвердила, что она состоит в отношениях с «красивым и сексуальным мужчиной». По ее словам, новый бойфренд не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом
волочкова отношения личная жизнь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru