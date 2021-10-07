Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом

Москва, 7 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о прелестях жизни со своим новый бойфрендом Владимиром. Она полностью растворилась в отношениях. Звезда не скрывает личную жизнь и делится с поклонниками новыми подробностями.

Волочкова отметила, что она с возлюбленным не стремилась афишировать романтические отношения. Но так как все, что связано с ее персоной, мгновенно становится сенсацией, она решила сама приоткрыть завесу тайны.

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время, нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», — написала танцовщица на своей странице в Instagram.

Она обратилась к публике с просьбой не проводить никаких расследований и не искать информацию о ее новом спутнике жизни. Звезда пообещала сама рассказать о возлюбленном, когда придет время.

На днях артистка выпустила видеообращение, в котором рассказала о личной жизни. Балерина подтвердила, что она состоит в отношениях с «красивым и сексуальным мужчиной». По ее словам, новый бойфренд не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.