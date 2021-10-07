Российские и пакистанские спецназовцы уничтожили «боевиков» в ходе учений на Кубани

Краснодар, 7 октября. Спецназовцы ВС России и Пакистана захватили удерживаемые условными террористами здания в ходе совместных учений «Дружба-2021» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Спецназовцы действовали при поддержке инженерно-штурмовых подразделений, обеспечивших блокирование «боевиков» в укрытиях. По словам руководителя российско-пакистанских маневров полковника Александра Лепешкина, инженеры расчистили подходы в минно-взрывных заграждениях, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения.

Штурм позиций условных террористов осуществлялся с нескольких направлений. Штурмующих поддерживал новейший робототехнический комплекс «Уран-6», а также инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений, передает телеканал «360».