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Российские и пакистанские спецназовцы уничтожили «боевиков» в ходе учений на Кубани
Армия
Российские и пакистанские спецназовцы уничтожили «боевиков» в ходе учений на Кубани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 7 октября. Спецназовцы ВС России и Пакистана захватили удерживаемые условными террористами здания в ходе совместных учений «Дружба-2021» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Спецназовцы действовали при поддержке инженерно-штурмовых подразделений, обеспечивших блокирование «боевиков» в укрытиях. По словам руководителя российско-пакистанских маневров полковника Александра Лепешкина, инженеры расчистили подходы в минно-взрывных заграждениях, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения.

Штурм позиций условных террористов осуществлялся с нескольких направлений. Штурмующих поддерживал новейший робототехнический комплекс «Уран-6», а также инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений, передает телеканал «360».

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россия учения пакистан краснодарский край
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