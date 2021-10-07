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Центробанк РФ уточнит параметры денежно-кредитной политике к середине 2022 года
Экономика
Центробанк РФ уточнит параметры денежно-кредитной политике к середине 2022 года
Федеральное агентство политических новостей  /  Герман Парло

Москва, 7 октября. Банк России проведет комплексный анализ текущей денежно-кредитной политики и уточнить ее параметры к середине 2022 года. Информация об этом содержится в материалах регулятора.

Центробанк планирует проанализировать, соответствует ли нынешняя цель по инфляции «вблизи 4%» нынешним условиям монетарной политики в России. Регулятор также планирует проанализировать плюсы и минусы различных способов формулировки цели по инфляции и определить наиболее подходящий показатель для таргетирования с учетом структуры и состояния национальной экономики.

Руководство ЦБ рассчитывает закончить аналитическую работу в течение четырех кварталов. Итоги обзора денежно-кредитной политики должны быть опубликованы к середине следующего года. Не исключено, что в будущем такие обзоры могут стать регулярными. ЦБ планирует делать их раз в пятилетку.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов ранее сообщил о возможном пересмотре прогноза регулятора по инфляции. Помимо этого, по его словам, ЦБ может уточнить прогноз по ВВП.

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Все новости / Экономика / Центробанк РФ уточнит параметры денежно-кредитной политике к середине 2022 года
инфляция финансы центробанк рф экономика россии денежно-кредитная политика
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