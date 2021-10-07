Эфир: Поможет ли ужесточение наказания за хулиганство остановить избиения на улицах

В четверг, 7 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают нападения агрессивно настроенных граждан на прохожих людей.

Поводом для обсуждения стал случай, произошедший в московской подземке вечером 4 октября. Три уроженца Дагестана избили в вагоне метро 25-летнего москвича Романа Ковалева, который попросил гостей столицы прекратить сквернословить и приставать к женщинам. После избиения пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Агрессивную троицу — Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова — по горячим следам задержали сотрудники полиции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Почему уроженцы Дагестана все чаще фигурируют в криминальных сводках по всей России?

Нужно ли усилить ответственность за хулиганство в общественных местах?

Почему побои не считаются в России серьезным преступлением?

Не пора ли в рамках самообороны разрешить законопослушным гражданам ношение короткоствольного огнестрельного оружия?

На и другие вопросы отвечают политики и эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.