Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 18:08
18:05
Весь мир
Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии
18:03
Политика
Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада
18:00
Общество
Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро
17:58
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
17:58
Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев
17:58
Весь мир
Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе
17:57
Общество
Доктор Мясников предупредил россиян о высоком содержании гормонов и антибиотиков в воде
17:56
Армия
Российские и монгольские военные применили на учениях автомобили Unimog с советскими ЗУ-23-2
17:54
Общество
Секретный военный городок сняли с дрона в Черниговской области
17:54
Весь мир
Валютные резервы Туниса уменьшились в 2021 году на 9,5%
Все новости

Эфир: Поможет ли ужесточение наказания за хулиганство остановить избиения на улицах

  /   Обновлено: 07 октября 2021 17:11
Общество
Эфир: Поможет ли ужесточение наказания за хулиганство остановить избиения на улицах
instagram.com  /  @_kova1ev

В четверг, 7 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают нападения агрессивно настроенных граждан на прохожих людей.

Поводом для обсуждения стал случай, произошедший в московской подземке вечером 4 октября. Три уроженца Дагестана избили в вагоне метро 25-летнего москвича Романа Ковалева, который попросил гостей столицы прекратить сквернословить и приставать к женщинам. После избиения пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Агрессивную троицу — Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова — по горячим следам задержали сотрудники полиции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Почему уроженцы Дагестана все чаще фигурируют в криминальных сводках по всей России?

Нужно ли усилить ответственность за хулиганство в общественных местах?

Почему побои не считаются в России серьезным преступлением?

Не пора ли в рамках самообороны разрешить законопослушным гражданам ношение короткоствольного огнестрельного оружия?

На и другие вопросы отвечают политики и эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Поможет ли ужесточение наказания за хулиганство остановить избиения на улицах
избиение покушение на убийство хулиганство роман ковалев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru